واشنطن تعلق على انضمام فنلندا لحلف الناتو والتحذير الروسي في الواجهة

وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربرغ: إن "لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص وتحالفاتها الخاصة، والانضمام لحلف الناتو هو قرار بين الـ30 حليفًا في الناتو والدولة التي تطمح أن تنضم إليه، ولا يمكن لأحد آخر أن يتدخّل في هذا الشأن".