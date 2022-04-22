وفيات كورونا.. 289 حالة جديدة في ألمانيا و166 في إيطاليا

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد ارتفع إلى 24 مليوناً و6 آلاف و254 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133 ألفاً و921 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 21 مليوناً و58 ألف حالة.