وفيات كورونا.. 289 حالة جديدة في ألمانيا و166 في إيطاليا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 161 ألفاً و718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و289 وفاة.
وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد ارتفع إلى 24 مليوناً و6 آلاف و254 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133 ألفاً و921 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 21 مليوناً و58 ألف حالة.
سجّلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 75 ألفاً و995 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و166 وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية الإيطالية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 15 مليوناً و934 ألفاً و437 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 162 ألفاً و264 وفاة.