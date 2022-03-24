يرتعدون فغدروا.. اليمن ينتفض لمقتل "جواس": رحمك الله والعار لهم

وذكرت الوزارة وفقًا لما نشرته وكالة أنباء "سبأ" اليمنية: "الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وكانت له مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الإمامة والظلام على امتداد المراحل، وشارك بشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في محافظة صعدة، ووقف ببسالة أمام مخططاتها التمددية، وفي مواجهة مشاريع التمرد والإرهاب.. وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة، وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من المليشيا الحوثية الإرهابية".