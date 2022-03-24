يرتعدون فغدروا.. اليمن ينتفض لمقتل "جواس": رحمك الله والعار لهم

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان مقتل اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، بـ"عملية إرهابية جبانة" نفّذها عدد من العناصر الإرهابية بمدينة عدن، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع اليمنية.
وذكرت الوزارة وفقًا لما نشرته وكالة أنباء "سبأ" اليمنية: "الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وكانت له مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت ومخلفات الإمامة والظلام على امتداد المراحل، وشارك بشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في محافظة صعدة، ووقف ببسالة أمام مخططاتها التمددية، وفي مواجهة مشاريع التمرد والإرهاب.. وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة، وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من المليشيا الحوثية الإرهابية".
وأضافت: "لقد كان الشهيد جواس قائدًا شجاعًا ومقاتلًا مقدامًا يقف بشجاعة وثبات في مقدمة الصفوف، وخلّد تاريخًا من النضال والتضحية في مختلف المنعطفات.. وقد خسر الوطن وخسرت القوات المسلحة باستشهاده واحدًا من أبرز قادتها ورجالاتها المخلصين الذين لم يتخلفوا يومًا عن أداء الواجب، ولم يدخروا جهدًا ووقتًا في خدمة الوطن ومواجهة أعدائه".
وتابعت: "إذ تنعي القوات المسلحة أحد قادتها المخلصين، فإنها تؤكد أن هذه الجرائم الإرهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية الباسلة إلا عزمًا وإصرارًا في الذود عن حياض الوطن وثوابته مهما كانت التضحيات ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله ولافتاته.. وستبقى مؤسسة الوطن الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الإرهابية، وسوطًا مسلطًا على رقاب كل أعداء الوطن الذين سقطوا في مستنقع الحقد وانحرفوا عن الصراط القويم، ورهنوا أنفسهم لبراثن العمالة والعار"، بحسب ما نقلت "CNN بالعربي".
وكتب "فهد ديباجي" يقول: "رحم الله اللواء ثابت جواس وأسكنه فسيح جناته، حتمًا سيأتي بدل اللواء جواس ألف جواس؛ ليقتل الإرهاب والإرهابيين الحوثيين والخونة".
وقال حساب "محمد العرب": "لأنهم يرتعدون من اسمك ولا يستطيعون مواجهتك في الميدان، لذا لم يكن أمامهم إلا تطبيق ما تعلموه في قم وطهران (الغدر)، قبلك غدروا باليمن أيها الكبير قدرًا وشجاعةً.. رحمك الله أيها الطود الشامخ، والخزي والعار لهم ولمن دعمهم. #جواس_شهيد_العرب الكبير".