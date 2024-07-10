ضغوط الديمقراطيين تتصاعد.. نائب حاكم نيويورك: على بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

وفي التفاصيل، قال نائب حاكم نيويورك أنطونيو ديلغادو الأربعاء إن على بايدن الانسحاب من السباق، مضيفاً أن بايدن "يستحق الامتنان الأبدي لإنجازاته"، بما في ذلك هزيمة ترامب عام 2020 وقيادة الولايات المتحدة للخروج من وباء كورونا، وفق ما جاء في بيانه على منصة "إكس".