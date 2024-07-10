ضغوط الديمقراطيين تتصاعد.. نائب حاكم نيويورك: على بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة
تتصاعد الضغوط من ديمقراطيين على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة بعد أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" في المناظرة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي التفاصيل، قال نائب حاكم نيويورك أنطونيو ديلغادو الأربعاء إن على بايدن الانسحاب من السباق، مضيفاً أن بايدن "يستحق الامتنان الأبدي لإنجازاته"، بما في ذلك هزيمة ترامب عام 2020 وقيادة الولايات المتحدة للخروج من وباء كورونا، وفق ما جاء في بيانه على منصة "إكس".
ولفت قائلاً: "يمكنه أن يضيف إلى إرثه، ويظهر قوته، من خلال إنهاء حملته وإفساح المجال لزعيم جديد"، مشدداً على أنه "لا يوجد تهديد أكبر لديمقراطيتنا من الرئيس السابق دونالد ترامب".
وأردف أنه ينضم إلى "ملايين الأمريكيين" الذين قال إنهم "يعبرون عن مخاوف مشروعة" بشأن قدرة بايدن على هزيمة ترامب، وفقاً للعربية نت.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة وحليفة بايدن، نانسي بيلوسي، أنه ينبغي للرئيس أن يقرر سريعاً ما إذا كان سيمضي قدماً في الانتخابات لكنها لم تعبر بشكل قاطع عن دعمها لترشحه، حسب رويترز.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" إنها تحث الديمقراطيين في الكونغرس الذين يساورهم القلق بشأن بايدن على الامتناع عن طرح ذلك علناً في الوقت الذي يستضيف فيه الرئيس زعماء حلف شمال الأطلسي في واشنطن هذا الأسبوع.
وأضافت: "لقد قلت للجميع. أياً كان ما تفكرون فيه، تحدثوا عنه على انفراد لكن لا داعي لطرحه علناً. ودعونا نرى ما ستؤول إليه الأمور هذا الأسبوع"، ووصفت الكلمة التي ألقاها بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي بأنها "مذهلة".
وأحجمت عن التعبير بشكل صريح عما إذا كانت ترغب في أن يواصل بايدن السباق الرئاسي، مردفة: "أريده أن يفعل ما يقرر القيام به... ونشجعه على اتخاذ قراره (بسرعة) لأن الوقت ينفد".
يذكر أنه بعد أدائه الذي وصف بـ"المتعثر" في المناظرة الرئاسية يوم 26 يونيو، يعمل بايدن جاهداً على منع انسحاب أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس والجهات التي تمول حملته الانتخابية وغيرهم من الحلفاء السياسيين الذي يساورهم القلق إزاء احتمال خسارته في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر القادم أمام ترامب .
وقال بايدن مراراً إنه سيكون المرشح الديمقراطي وسيسعى إلى هزيمة ترامب.