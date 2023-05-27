"السيسي": نتائج استقرار السودان ستنعكس على شعبه والأطراف الإقليمية كافة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "إن استقرار السودان ستكون له نتائج إيجابية على الشعب السوداني والأطراف الإقليمية كافة، وإن مصر استندت في تحركاتها إلى عدد من المحددات، التي تأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها".
وأضاف "السيسي" خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس: "إن أهم هذه المحددات هي ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، التي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار"، وفقاً لـ"الأهرام".
وأشار إلى أن اجتماع مجلس السلم يأتي لاعتماد خطة لخفض التصعيد في السودان، والتي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار.
وبين أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى منها جامعة الدول العربية ومجموعة الإيجاد والاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة.