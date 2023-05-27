"السيسي": نتائج استقرار السودان ستنعكس على شعبه والأطراف الإقليمية كافة

وأضاف "السيسي" خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس: "إن أهم هذه المحددات هي ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، التي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار"، وفقاً لـ"الأهرام".