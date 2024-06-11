الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للمدنيين في عملية استعادة المحتجزين قد يرقى لجريمة حرب

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورنس: "إن الطريقة التي تم بها تنفيذ الغارة في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد احترمت مبادئ التمييز والتناسب والحيطة - كما هو منصوص عليه في قوانين الحرب"، وفقاً لـ"رويترز".