اعتبرها "باطلة".. الكرملين يستنكر اتهامات "ماكرون" حول استهداف موسكو الألعاب الأولمبية

وأضاف على هامش افتتاح مركز جديد للألعاب المائية في ضاحية سان دوني في باريس أن "السيناريو المفضل الذي نعدّ له والذي نختاره ونريده، هو بالطبع ذلك الذي اتفقنا عليه مع مجمل المنظمين وستكشف تفاصيله في الزمان والمكان المناسبين".