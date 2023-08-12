الدفاع الروسية: اعتراض صاروخ أوكراني أطلق على جسر القرم

قالت الدفاع الروسية في بيان لها: إنه في حوالى الساعة 13:00 ظهر اليوم، حاول نظام كييف توجيه ضربة على جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس- 200"، تم تحويله إلى نسخة هجومية.