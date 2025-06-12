"مفوضية اللاجئين": أكثر من 100 مليون نازح قسرًا في أنحاء العالم نهاية أبريل الماضي

ودعا التقرير إلى تمويل برامج المفوضية لإنقاذ الأرواح، والاستثمار في الأمن الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن الجانب المشرق الوحيد هو عودة النازحين إلى سوريا، حيث تمكن نحو مليوني سوري من العودة بعد أكثر من عقد من النزوح.