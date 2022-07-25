لوس أنجلوس.. مقتل شخصين وإصابة 5 في إطلاق نار

قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن شخصين لَقِيَا حتفهما وأصيب 5 آخرون بالرصاص في لوس أنجلوس، الأحد، بعد حادثة إطلاق نار في معرض غير رسمي للسيارات في بلدة سان بيدرو.