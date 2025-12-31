اتفاق بين "نتنياهو" و"ترامب" على إعادة فتح معبر رفح.. وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية في غزة

دعوات دولية لرفع القيود



في السياق ذاته، دعا وزراء خارجية عشر دول، هي: بريطانيا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، اليابان، النرويج، السويد، وسويسرا، إلى فتح المعابر بشكل أوسع لتعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل ما وصفوه بـ"الوضع الإنساني الكارثي".