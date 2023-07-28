اليمن.. شرطة تعز تضبط أسلحة ومتفجرات ضمن التحقيقات في اغتيال مسؤول أممي

أعلنت أجهزةُ الأمن في تعز، اليوم الجمعة، ضبطَ كمية من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وأجهزة الاتصال اللاسلكية، بحوزة الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز، مؤيد حميدي؛ الذي مرّ أسبوع على مقتله في جريمة قوبلت باستهجان واسع على المستويات المحلية والدولية.
وأكدت شرطة تعز في بيانها أن الإجراءات لا تزال مستمرة ونتائج التحقيقات "مبشّرة وإيجابية"، مشيرة إلى أنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولًا بأول، ونتائج الإجراءات المتاحة قانونًا، والتي لا تؤثر على سير الإجراءات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".
وأوضحت أن "إجراءات التحقيق والحملة مستمرة، وأن كل الإجراءات المنفذة قانونية وتتم بإشراف وتنسيق مع النيابة"، مشيدة "بتعاون المواطنين والوجاهات الاجتماعية مع الحملة الأمنية، والذي ساعدها على تحقيق الإنجاز بوقت قياسي".
وكانت سلطات الأمن أعلنت في وقت سابق، اعتقال 20 مشتبهًا بهم، بينهم المنفذان الرئيسيان لجريمة الاغتيال التي لاقت إدانة محلية ودولية واسعة، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق أفرجت عن عدد من المضبوطين بعد استكمال الإجراءات معهم.
وبحسب بيان شرطة تعز: فإن المضبوطات شملت: شنطة تحتوي على ثلاث عبوات ناسفة كانت بحوزة المضبوطين، وثلاث عبوات ناسفة داخل شنطة ملصقة على 3 بطاريات دراجات نارية، وقذائف "آر. بي. جي" مع الحشوات.