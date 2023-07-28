اليمن.. شرطة تعز تضبط أسلحة ومتفجرات ضمن التحقيقات في اغتيال مسؤول أممي

وأكدت شرطة تعز في بيانها أن الإجراءات لا تزال مستمرة ونتائج التحقيقات "مبشّرة وإيجابية"، مشيرة إلى أنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولًا بأول، ونتائج الإجراءات المتاحة قانونًا، والتي لا تؤثر على سير الإجراءات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".