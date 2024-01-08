بعد التكتم على دخول الوزير أوستن المستشفى.. "البنتاغون" يعتذر: "تقصير إداري"

وتفصيلاً، أكد "رايدر" أنه ليس لدى أوستن أي نية للاستقالة، وكشف أن ما حصل له تم بشكل مفاجئ؛ إذ نُقل الوزير في اليوم الأول من السنة الجديدة إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري شمال واشنطن بسيارة إسعاف عسكرية.