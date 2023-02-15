سباق البيت الأبيض.. استطلاع يكشف "متصدر" قائمة الجمهوريين

وبلغت نسبة التأييد لترامب من الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد، الذي تم إجراؤه في الفترة بين 6 و13 فبراير الجاري 43%؛ بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق.