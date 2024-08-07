دبي.. 3 أيام عطلة أسبوعية وخفض دوام العمل إلى 7 ساعات خلال الصيف

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإطلاق التجريبي لمبادرة "صيفنا مرن"، الرامية إلى تقليل ساعات العمل إلى 7 ساعات في الجهات الحكومية المشاركة، وتعليق العمل يوم الجمعة خلال فترة الصيف انطلاقًا من حرص الدائرة على دعم متطلبات الجهات الحكومية، وتعزيز أداء موظفيها وجودة حياتهم، وتوفير المرونة في بيئة العمل.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي لهذه المبادرة، التي تعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات، وتعليق العمل يوم الجمعة، بينما السبت والأحد عطلة أسبوعية.
وسيبدأ تطبيق المبادرة 12 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2024؛ وذلك بهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين، من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية، وزيادة الرفاهية الوظيفية خلال فترة الصيف؛ بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
وقال المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي: "يجسد إطلاق مبادرة (صيفنا مرن) التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإيجاد بيئة عمل مرنة، تدعم تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية لموظفي حكومة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة، تدعم تنافسية إمارة دبي".
وستقوم الدائرة خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات، والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافة إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري؛ لرفع تقرير نهائي، يوضح ويُقيِّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة، وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المقبلة.