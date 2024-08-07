دبي.. 3 أيام عطلة أسبوعية وخفض دوام العمل إلى 7 ساعات خلال الصيف

وستقوم الدائرة خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات، والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافة إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري؛ لرفع تقرير نهائي، يوضح ويُقيِّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة، وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المقبلة.