الحرس الثوري الإيراني: تلقينا إشارة من طائرة الرئيس المفقودة.. وكبار الضباط توجهوا للموقع

وبعد ساعات عدة من اختفاء المروحية لا يزال وضع الرئيس غير مؤكد، وتحظى التطورات بمتابعة حثيثة على المستوى الدولي، وبخاصة في الولايات المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران.