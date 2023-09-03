طالبهم بالحضور الفوري للبلاد.. رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء بلاده في العالم

ومن المقرر أن يجري "تينوبو"، الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي قادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.