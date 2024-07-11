"خطوة تصعيدية استفزت روسيا".. "الناتو" ينشر صواريخ أمريكية طويلة المدى في ألمانيا

أثارت خطة تسمح بنشر صواريخ أمريكية طويلة المدى في ألمانيا؛ ردود فعل متباينة اليوم (الخميس)، إذ أشاد بها المؤيدون باعتبارها تعزز أمن أوروبا، في حين حذر المنتقدون من أنها قد تستفز روسيا وتؤدي إلى سباق تسلح جديد، وذلك بعد أن أبرم اتفاق الخطة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن، وينص على نشر قدرات تشمل صواريخ "إس إم-6"، و"توماهوك"، وأسلحة تفوق سرعة الصوت، ذات مدى أبعد من تلك التي تمتلكها القوى الأوروبية حالياً، بدءاً من عام 2026.