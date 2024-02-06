"أبوالغيط" يدعو الدول المعلقة لتمويلها للأونروا إلى مراجعة قرارها الخطير

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم (الثلاثاء)، الدول التي علقت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى مراجعة قرارها الخطير.
وقال "أبوالغيط" في بيان: "إن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية؛ لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم".
وأوضح أن ادعاءات "إسرائيل" التي طالت 12 موظفاً بـ"الأونروا"، لا تبرر عقاباً جماعياً لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارسها.