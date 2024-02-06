"أبوالغيط" يدعو الدول المعلقة لتمويلها للأونروا إلى مراجعة قرارها الخطير

وقال "أبوالغيط" في بيان: "إن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية؛ لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم".