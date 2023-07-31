وسط دعم دولي للمملكة.. ترحيب إيراني بـ"مبادرة السلام السعودية لحل الأزمة الأوكرانية"

وأفادت بأنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، مشيرةً إلى أن "الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات على أمل إقناع الصين بالمشاركة".