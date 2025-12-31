البرلمان العربي يدين قرار "الكنيست" بقطع المياه والكهرباء عن "الأونروا" في القدس

وقال "اليماحي" في بيان اليوم: إن استهداف "الأونروا" يأتي ضمن "حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية الإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية، من أبرزها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين بقطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية".