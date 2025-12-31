البرلمان العربي يدين قرار "الكنيست" بقطع المياه والكهرباء عن "الأونروا" في القدس

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، مصادقة "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس.
وقال "اليماحي" في بيان اليوم: إن استهداف "الأونروا" يأتي ضمن "حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية الإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية، من أبرزها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين بقطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية".
ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة"، وضمان الحماية الكاملة لـ"الأونروا" وسائر المنظمات الإنسانية، واستمرار عملها دون عوائق، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما جدّد "اليماحي" دعوته للبرلمانات الدولية والإقليمية لتجميد عضوية "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن هذه السياسات تتنافى مع المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.