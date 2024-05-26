أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي منذ 24 عامًا.. "ماكرون" يصل ألمانيا اليوم

وقال "يان فرنرت" من معهد جاك ديلور في برلين: "هناك توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية؛ لكن من أسباب ذلك على وجه التحديد تعاملهما مع بعض القضايا الصعبة"؛ مشيرًا إلى أن البلدين تَطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقًا.