تضامناً مع المحتجين.. برج إيفل بباريس يضيء برسائل لإيران: أوقفوا الإعدامات

وبعد مرور أربعة أشهر على وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة، ظهر على البرج شعار "المرأة. الحياة. الحرية" وشعار "أوقفوا الإعدام في إيران"، وهي من أبرز الهتافات خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.