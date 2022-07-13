مجموعة سفن حربية أمريكية في "مهمة أمنية" في بحر الصين الجنوبي

وكانت مدمرة أمريكية أبحرت صباح الأربعاء بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي؛ ما أثار رد فعل غاضبًا من بكين التي قالت إن جيشها "أبعد" السفينة بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني.