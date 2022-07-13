مجموعة سفن حربية أمريكية في "مهمة أمنية" في بحر الصين الجنوبي

قالت البحرية الأمريكية: إن انتشارها في بحر الصين الجنوبي يشير إلى التزام الولايات المتحدة ضمان حركة ملاحة حرة ومفتوحة في المحيطين الهادئ والهندي.
وأعلنت البحرية كذلك أن المجموعة البحرية القتالية الضاربة "المجموعة الخامسة" في الأسطول الهادئ، التي تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغن"، تقوم بعمليات أمنية حاليًّا في بحر الصين الجنوبي.
وكانت مدمرة أمريكية أبحرت صباح الأربعاء بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي؛ ما أثار رد فعل غاضبًا من بكين التي قالت إن جيشها "أبعد" السفينة بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني.
وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.