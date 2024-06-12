"الصحة الفلسطينية" تحذر من خروج كافة مستشفيات غزة عن الخدمة

حذرت الصحة الفلسطينية، اليوم، من توقّف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية منذ عدة أشهر.