ألمانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل في اتجاه حل الدولتين

وأوضحت أنالينا بيربوك، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر، وفقاً لـ"رويترز".