ألمانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل في اتجاه حل الدولتين

شددت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم (الاثنين، على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي في اتجاه حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأوضحت أنالينا بيربوك، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت: "كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئاً عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل".
ودعت الوزيرة إلى وقف إنساني عاجل للحرب المستعرة في قطاع غزة.