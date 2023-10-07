"السيوف الحديدية".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق عملية عسكرية في غزة

وأضاف أدرعي، في تغريدة لاحقة: "حماس بدأت بهجوم ضد إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، إضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".