"السيوف الحديدية".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق عملية عسكرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقاً: "الجيش يُطلق السيوف الحديدية ضد (حماس) في قطاع غزة".
وكشف أن "عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في مناطق عدة على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".
وأضاف أدرعي، في تغريدة لاحقة: "حماس بدأت بهجوم ضد إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، إضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".
وتابع: "تم استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب، والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم. الإعلان عن تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".