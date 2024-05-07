"أبو ردينة": احتلال إسرائيل لمعبر رفح والتهديد بالتهجير "جرائم حرب"

هاجم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، احتلال الجيش الإسرائيلي، لمعبر رفح البري، والتهديد بتهجير الفلسطينيين من مراكز الإيواء والسكن، ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة، مؤكدًا أنها "جرائم حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال".