سوريا.. مقتل 16 مدنيًا من جامعي الكمأة في انفجار لغم بشاحنة

قُتل 16 مدنياً من جامعي الكمأة على الأقل، وأصيب آخرون، اليوم (السبت) جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلّتهم في شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.
وأوضح المرصد أن القتلى الـ16، بينهم تسع نساء على الأقل.
وبين أن الشاحنة أقلت أكثر من عشرين مدنياً، بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة الكمأة التي يمتد موسم جمعها بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان).
وأضاف أن الشاحنة انفجرت في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف الرقة الشمالي.
وتكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية سقوط قتلى جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمع الكمأة من مناطق صحراوية شاسعة، انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحره من آخر معاقله عام 2019.