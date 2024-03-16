سوريا.. مقتل 16 مدنيًا من جامعي الكمأة في انفجار لغم بشاحنة

قُتل 16 مدنياً من جامعي الكمأة على الأقل، وأصيب آخرون، اليوم (السبت) جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلّتهم في شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.