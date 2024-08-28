الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في عمليات القتل غير القانوني الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

ونددت بالعمليات الإسرائيلية في جنين وطوباس وطولكرم اليوم، وأدت إلى قتل تسعة فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم من الأطفال، مما يرفع إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 637، وهو أكبر عدد من القتلى خلال ثمانية أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الضحايا قبل عقدين من الزمن.