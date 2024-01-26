انفجاران قرب ناقلة نفط شرق باب المندب

بدورها، قالت شركة أمبري للأمن البحري إنه تم رصد انفجار على بعد ميل من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما وتتبع الهند شرق باب المندب، ولفتت إلى بلاغ عن رؤية انفجارين قرب السفينة دون وقوع أضرار.