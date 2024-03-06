"الأغذية العالمي": السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم بسبب الحرب

وقال البرنامج عبر صفحته على منصة "إكس": "ما لم يتوقف القتال، فإن حرب السودان قد تصبح أكبر أزمة جوع في العالم، وفي الوقت الحالي، يواجه 90% من الأشخاص مستويات حادة من الجوع في السودان عالقين في مناطق لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي الوصول إليها".