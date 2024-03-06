"الأغذية العالمي": السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم بسبب الحرب

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الأربعاء) من أن الحرب الأهلية في السودان منذ 11 شهرًا قد تُخلف أكبر أزمة جوع في العالم، في بلد يشهد أزمة أكبر على المستوى الدولي.
وقال البرنامج عبر صفحته على منصة "إكس": "ما لم يتوقف القتال، فإن حرب السودان قد تصبح أكبر أزمة جوع في العالم، وفي الوقت الحالي، يواجه 90% من الأشخاص مستويات حادة من الجوع في السودان عالقين في مناطق لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي الوصول إليها".
من جهتها، أوضحت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أن الحرب الدائرة في السودان أوقعت آلاف القتلى، وأدّت إلى نزوح 8 ملايين شخص، وتهدد حياة الملايين، كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 5 ملايين على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في المجال الإنساني من صعوبات في التنقل ونقص في التمويل.
وقبل 20 عاماً، شهد إقليم دارفور أكبر أزمة جوع في العالم، ووحّد العالم آنذاك جهوده لمواجهتها، لكن السودانيين منسيون اليوم.