يمحو تفوقها في الفضاء.. أمريكا قلقة من سلاح نووي روسي مضاد للأقمار الصناعية

وقبل الكشف عن تطوير روسيا لسلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، كانت هناك مؤشرات على الاعتراف العالمي بأن استخدام أسلحة فضاء معينة أمر سيئ للجميع، ولم تقم أي دولة بإجراء اختبار تدميري مضاد للأقمار الصناعية لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.

وفي ديسمبر 2022، تبنت الأمم المتحدة، بأغلبية 155 دولة مؤيدة، قرارًا بقيادة الولايات المتحدة يدعم وقفًا اختياريًا لاختبار الأسلحة التدميرية المضادة للأقمار الصناعية. ولكن هذه هي اتجاهات زمن السلم التي تتعلق باختبار الأسلحة. خلال وقت الحرب، قد تقرر الصين أو روسيا استخدام سلاح يخاطر بتخريب وصولهما إلى الفضاء لمنع الولايات المتحدة من مزايا الفضاء التي تتمتع بها.