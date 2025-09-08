بالفيديو.. غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع عسكرية في حمص واللاذقية

وأكد مراسل القناة كذلك أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على محيط مدينة اللاذقية، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن انفجارات قوية هزّت ثكنة "سقوبين" العسكرية بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.