بالفيديو.. غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع عسكرية في حمص واللاذقية

شهدت ليلة الثلاثاء تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية في محافظتي حمص واللاذقية وسط وغرب سوريا.
ووفقًا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد استهدفت الغارات مستودعًا داخل كلية الدفاع الجوي قرب مدينة حمص، مع تركيز الضربات على مخازن للأسلحة والذخائر جنوب المدينة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الغارات طالت محيط مدينة تدمر وسط البلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الهجمات نُفذت من أجواء البقاع الشمالي اللبناني.
وأكد مراسل القناة كذلك أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على محيط مدينة اللاذقية، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن انفجارات قوية هزّت ثكنة "سقوبين" العسكرية بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.