انتفاضة إيران تتواصل للأسبوع الثالث

للأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل الاحتجاجات بمدن مختلفة في إيران، بمشاركة شرائح المجتمع كافة، ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة متابعة أوضاع الأشخاص الموقوفين في إيران، تم اعتقال أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي، فيما تم اعتقال أكثر من 100 طالب في جامعات مختلفة.
وتضاف هذه الإحصائية إلى آلاف المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات، وهو ما يعكس هلع النظام من هذه الاحتجاجات.
وأكّد تقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال أكثر من ألفي مواطن كردي، تمّ تحديد هوية أكثر من 400 منهم من قِبل هذه المنظمة.