انتفاضة إيران تتواصل للأسبوع الثالث

للأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل الاحتجاجات بمدن مختلفة في إيران، بمشاركة شرائح المجتمع كافة، ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة متابعة أوضاع الأشخاص الموقوفين في إيران، تم اعتقال أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي، فيما تم اعتقال أكثر من 100 طالب في جامعات مختلفة.