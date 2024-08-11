بعد 10 أيام فقط من تعيينه.. "ظريف" يستقيل من منصبه كمساعد للرئيس الإيراني

وتفصيلاً، كتب ظريف، في منشور عبر منصة "إكس" الأحد: "قدم الرئيس مسعود بزشكيان اليوم قائمة وزراء حكومته الـ14 إلى البرلمان، وأتمنى لهم كل التوفيق، وقد قلت مرارًا إن من حق الرئيس أن يختار أعضاء حكومته، والمجلس الاستراتيجي واللجان هي هيئات استشارية فقط. وأنا ممتن لهم لمنحي شرف المشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الشجاعة".