"ستوضع على الطاولة".. أمريكا تمنح دول إفريقيا 55 مليار دولار خلال 3 سنوات

ستلتزم الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأمريكية-الإفريقية، التي تبدأ اليوم (الثلاثاء)، ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء.