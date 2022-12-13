"ستوضع على الطاولة".. أمريكا تمنح دول إفريقيا 55 مليار دولار خلال 3 سنوات

ستلتزم الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأمريكية-الإفريقية، التي تبدأ اليوم (الثلاثاء)، ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء.
وأفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة ستضع الموارد على الطاولة خلال القمة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن "سوليفان" أن "بايدن" سيقيم مأدبة عشاء مساء غدٍ لنحو 50 من الزعماء الأفارقة، ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين.
وأضاف أن "بايدن" سيعين أيضًا ممثلًا خاصًا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، كما تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن "تفرض شروطًا" خلال القمة لدعم حرب أوكرانيا.