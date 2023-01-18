الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستُجرى في 14 مايو

لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تُركيا ستُجرى في 14 مايو عقب انتهاء شهر رمضان، بعد 73 عامًا على فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات العام 1950.
ولم يحدّد أردوغان تاريخ إجراء الانتخابات، إلّا أنه لمّح إلى أنها ستُجرى بعد "73 عامًا" على فوز الحزب الديموقراطي في العام 1950.
وقال خلال اجتماع لنواب من حزب العدالة والتنمية: "ستوجّه أمّتنا ردّها على "تحالف طاولة الستة" (المعارض) في نفس اليوم بعد 73 عامًا".
ويبدأ شهر رمضان هذا العام في 23 مارس وينتهي في 21 أبريل.
ويحكم حزب العدالة والتنمية منذ العام 2002.