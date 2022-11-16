"موسكو" تنفي مسؤوليتها عن "صاروخ بولندا".. وتشيد بضبط النفس الأمريكي: ابتعد عن "الهستيريا"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنها لم تشنّ أي ضربة على كييف الثلاثاء، وأن الدمار الذي سُجّل في العاصمة كييف سببه الدفاعات الجوية الأوكرانية، ورحّب الكرملين بما وصفه بـ"ضبط النفس" من قبل الجانب الأمريكي بشأن "صاروخ بولندا".