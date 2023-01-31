بايدن لن يزوّد كييف بطائرات إف-16 المقاتلة

ورداً على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عمّا إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف، كما طلب منه ذلك عددٌ من القادة الأوكرانيين، أجاب بايدن "كلا".