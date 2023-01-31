بايدن لن يزوّد كييف بطائرات إف-16 المقاتلة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدّي للغزو الروسي بعد ما كثرت التصريحات أخيراً في هذا الشأن، خصوصاً بعد إعطاء الحلفاء الغربيين الضوء الأخضر لتسليم دبابات ثقيلة لكييف.
وفي موازاة ذلك، أعلنت روسيا أنها تحرز تقدماً عسكرياً على محاور عدّة في شرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع في كييف.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن بلاده لن تزوّد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدّي للغزو الروسي.
ورداً على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عمّا إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف، كما طلب منه ذلك عددٌ من القادة الأوكرانيين، أجاب بايدن "كلا".
ومنعت الحكومة الروسية، يوم الإثنين، مصدّري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.
صدر هذا الإجراء للمساعدة على تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين؛ الصادر في 27 ديسمبر الذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتباراً من أول فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.
ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم، كما يتعيّن عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأيّ محاولات لفرض سقفٍ للأسعار.