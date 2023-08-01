الجزائر.. "بازوم" هو الرئيس الشرعي للنيجر ونحذّر من التدخل العسكري

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان: إن "الجزائر تجدّد تمسُّكها بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر، واحترام مقتضيات سيادة القانون ودعمها للسيد محمد بازوم بصفته الرئيس الشرعي، وتحذّر من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد".