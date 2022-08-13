العثور على 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين على الحدود السودانية - الليبية

وذكرت سلطات ولاية دنقلا الواقعة شمال السودان على الحدود الليبية، في بيان، أن القوات المشتركة عثرت على 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين ماتوا عطشاً في الصحراء، وأنقذت 8 أشخاص آخرين قادمين من ولاية شمال دارفور ومتجهين إلى ليبيا على متن عربتين.