"شنق على الرافعة".. الإعدام يُهدد مئات المحتجين الإيرانيين ولاعب كرة بينهم!

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت الأسبوع الماضي، محسن شكاري، الذي أُدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج. وكان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه قد أثار تنديدًا دوليًّا واسعًا. وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران من أكثر الدول إصدارًا لعقوبات الإعدام بعد الصين.