"بوتين" عن تصريحات "بايدن" حول مهاجمة "الناتو": هراء تام وكلام مجازي

وقال بوتين إن روسيا ليس لديها مصلحة في القتال ضد دول الناتو؛ مشيرًا إلى أن رئيس أي دولة كبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يمكن إلا أن يفهم أن روسيا ليس لديها أي مصلحة، لا جيوسياسية، ولا اقتصادية ولا عسكرية، للقتال ضد دول الناتو.