قرار يثير غضب تل أبيب.. إدراج "جيش إسرائيل" بقائمة أممية للانتهاكات ضد الأطفال

والقائمة العالمية مدرجة في تقرير عن الأطفال والصراعات المسلحة، من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجاري، وقد أثار القرار الدولي غضبًا داخل إسرائيل، علمًا أنه أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا بحلول نهاية يونيو.