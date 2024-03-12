تدمير مربع سكني كامل.. عشرات الشهداء والجرحى باليوم الـ158 من العدوان على غزة

استُشهد العشرات من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا لليوم الـ158.