لافروف: تصريحات وزير الخارجية البولندي تكشف استعداد وارسو لأعمال إرهابية ضد طائرة بوتين

هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي بعد تصريحاته التي قال فيها إن بولندا لا يمكنها ضمان سلامة طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا عبرت مجالها الجوي في طريقها إلى بودابست للمشاركة في قمة محتملة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا تلك التصريحات بأنها تعكس "استعدادات بولندية لتنفيذ أعمال إرهابية".
وقال لافروف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية:"سمعت أن السيد سيكورسكي هدد بعدم ضمان أمن طائرة الرئيس بوتين في المجال الجوي البولندي... هذا يثبت أن وارسو مستعدة لارتكاب أعمال عدائية تتنافى مع القانون الدولي".
وكان سيكورسكي قد أوضح في تصريحات نقلتها مواقع بولندية محلية أن حكومته "لا تستطيع ضمان ألا تأمر محكمة مستقلة بإيقاف طائرة بوتين خلال عبورها الأجواء البولندية لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة في مارس 2023 بحق الرئيس الروسي على خلفية مزاعم بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وتأتي الأزمة بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نيته عقد قمة مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست لبحث الوضع في أوكرانيا، وهو ما أثار جدلاً دبلوماسيًا واسعًا، إذ لا يمكن لبوتين الوصول إلى المجر إلا بعبور أجواء دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو أو موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل عبوره محفوفًا بتحديات قانونية وسياسية غير مسبوقة.