لافروف: تصريحات وزير الخارجية البولندي تكشف استعداد وارسو لأعمال إرهابية ضد طائرة بوتين

وتأتي الأزمة بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نيته عقد قمة مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست لبحث الوضع في أوكرانيا، وهو ما أثار جدلاً دبلوماسيًا واسعًا، إذ لا يمكن لبوتين الوصول إلى المجر إلا بعبور أجواء دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو أو موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل عبوره محفوفًا بتحديات قانونية وسياسية غير مسبوقة.