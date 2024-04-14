اجتماع لقادة مجموعة الـ 7 لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلى اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول المجموعة، اليوم (الأحد)، لبحث الضربة الإيرانية لإسرائيل التي وقعت في وقت متأخر من مساء أمس.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نعبر عن قلقنا العميق من مزيد من الاضطرابات في الوضع في المنطقة ونواصل العمل لتجنب ذلك".
من جانبها، بينت الحكومة الإيطالية في بيان أن الاجتماع عبر رابط الفيديو لمجموعة السبع، سيعقد في وقت مبكر من بعد الظهيرة بالتوقيت الأوروبي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قام بتنسيق رد دبلوماسي من مجموعة السبع على هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ شنته إيران على إسرائيل.