اجتماع لقادة مجموعة الـ 7 لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلى اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول المجموعة، اليوم (الأحد)، لبحث الضربة الإيرانية لإسرائيل التي وقعت في وقت متأخر من مساء أمس.