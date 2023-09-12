الجمهوريون يعتزمون بدء إجراءات لعزل "بايدن".. والبيت الأبيض: الدوافع سياسية

وادعى زعيم الجمهوريين أن "معطيات جديدة كانت تظهر كل يوم"، مشيرًا إلى "استعمال بايدن أسماء مستعارة في رسائله الإلكترونية"، عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما.