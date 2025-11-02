اتفاق تاريخي بين العراق وتركيا لتنظيم ملف المياه

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق تاريخي لتنظيم ملف المياه بين البلدين، وفق ما نقلت "الألمانية".
وأوضح حسين خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره التركي هاكان فيدان أن الوثيقة، التي تعد الأولى من نوعها، هي ثمرة مباحثات مطولة بين الجانبين في أنقرة.
وأضاف أن الاتفاق يشمل إدارة الموارد المائية وتطوير البنى التحتية، إضافة إلى تحويل 26 مذكرة تفاهم إلى مشاريع تنفيذية في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أن الاتفاق يفتح آفاق تعاون جديدة ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المائي بين البلدين. ويأمل الجانبان أن يسهم هذا التفاهم في إنهاء الخلافات المستمرة حول تقاسم المياه وتحسين إدارة الأنهار العابرة للحدود.